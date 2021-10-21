"Любыми способами заполнить анкеты" - в Бюро нацстатистики ответили на рассылку

В ведомстве заявили - с их стороны такое требование не выставлялось.

Казахстанцы пересылают сообщение о том, что сотрудников организаций заставляют участвовать в переписи населения онлайн, заполняя анкеты за других людей, сообщает zakon.kz.

В Бюро национальной статистики уточнили, что с их стороны такое требование не выставлялось.

Просим обращаться по номерам телефонов, указанным на сайте sanaq.gov.kz. Отметим, что конфиденциальность личных данных граждан гарантируется законодательством страны. По многочисленным просьбам граждан страны было принято решение по возобновлению онлайн-переписи. Призываем всех жителей страны принять активное участие в важнейшем мероприятии! - говорится в сообщении Stopfake.kz.

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