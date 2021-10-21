Астанчан призвали активно участвовать в переписи населения

Для сбора данных при переписи в качестве идентификационной информации используется ИИН запрашиваемого лица.

В Нур-Султане интервьюеры продолжают подомовой обход горожан в рамках Национальной переписи населения. Помогают в этой работе и волонтеры.

По данным официального сайта акимата столицы, представители городской Ассамблеи народа Казахстана также не остались в стороне и обратились к астанчанам с призывом оказать содействие и принять активное участие в переписной кампании.

С лозунгом "В Казахстане каждый важен" члены столичной АНК выступили в поддержку третьей в истории независимого государства национальной переписи населения, отметив колоссальное значение кампании для дальнейшего развития страны.

Национальная перепись населения Республики Казахстан – это уникальное общегосударственное мероприятие. Целью Национальной переписи населения является получение достоверной информации о демографических, экономических и социальных процессах, произошедших за последние 10 лет. Перепись населения необходима молодому независимому государству. В любой стране должны четко знать, каким хозяйством они обладают, каков состав населения не теоретически, а по факту, - отметила проектный менеджер ОО "Общество немцев "Возрождение" Елена Бреннер.

"Как член Ассамблеи народа Казахстана призываю вас принять участие в такой важной для нашего государства кампании, как перепись населения. Государству важно знать, каков этнический состав, возраст у нашего населения, уровень образования и т.д. Призываем вас отнестись с пониманием и с большей ответственностью выполнить свой гражданский долг. Ассамблея народа Казахстана призывает каждого гражданина принять участие в переписи населения Республики Казахстан. В Казахстане каждый важен!" - обратился к горожанам председатель татаро-башкирского этнокультурного центра "Тан" Равиль Валеев.

Напомним, массовый подомовой обход продлится до 30 октября 2021 года. Интервьюеры в установленные сроки будут переписывать жителей, не прошедших перепись в онлайн режиме. К данному мероприятию привлечено около 1,5 тысяч интервьюеров-счетчиков. Они посещают дома с 9 до 21 часа.

Респонденты, ранее прошедшие онлайн-перепись, не переписываются второй раз. Они должны указать интервьюеру полученное SMS-сообщение или электронное сообщение о прохождении переписи.

Для сбора данных при переписи в качестве идентификационной информации используется ИИН запрашиваемого лица. Это предотвращает дублирование данных. Поэтому респондентам, не прошедшим перепись в онлайн режиме, необходимо предоставить интервьюерам свой ИИН, а также ИИН совместно проживающих лиц и ответить на вопросы переписных листов.

При подомовом обходе всем переписанным респондентам интервьюеры выдают справки о прохождении переписи, которые необходимо сохранить до окончания данного мероприятия. Кроме того, с целью проверки охвата населения и достоверности данных в период с 1 по 7 ноября 2021 года проводится контрольная проверка 10% респондентов.

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