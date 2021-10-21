Казахстанские шорт-трекисты начали борьбу за путевки на Олимпиаду

Первые квалификационные старты продлятся до 25 октября.

21 октября в Пекине стартовал первый этап Кубка мира по шорт-треку нынешнего сезона, сообщает zakon.kz.

Спортсмены приехали в Китай не только за медалями, но и за лицензиями на зимнюю Олимпиаду-2022. Первые квалификационные старты продлятся до 25 октября.

В числе соискателей путевок и казахстанские спортсмены:

Мужчины: Абзал Ажгалиев, Еркебулан Шамуханов, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Нуртилек Кажгали.

Женщины: Ольга Тихонова, Мадина Жанбосынова, Алена Волковицкая, Яна Хан, Алия Амиргалиева, Асель Тайшманова.

В первый соревновательный день прошли отборочные состязания в пяти дисциплинах:

1) Мужчины 1500 метров – Адиль Галяхметов и Нуртилек Кажгали прошли в полуфинал. 2) Женщины 1500 метров – все заявленные казахстанки не прошли дальше первого раунда. 3) Женщины 500 метров – Алена Волковицкая не прошла второй круг соревнований4) Мужчины 500 метров – Денис Никиша успешно квалифицировался в полуфинал. Лидер казахстанской команды Абзал Ажгалиев не сумел войти в список полуфиналистов.5) Смешанная эстафета – сборная Казахстана заняла 4 место в четвертьфинале и осталась без полуфинала.Куандык Шынасилов

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