Моногорода могут исчезнуть в Казахстане

Так, Аркалык и Жанатас, где после того, как снизилось производство реального сектора, города оказались депрессивными.

Заместитель председателя правления по инвестициям и развитию АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" Жандос Медеуов на II Форуме угольной промышленности высказался о риске исчезновения моногородов, где добывают уголь, передает корреспондент zakon.kz.

Экибастуз, отметил Жандос Медеуов, одна из главных точек в стране, где развивается угольная промышленность.

То, что страна и весь мир переходит к "зеленым" технологиям - это очевидно, эта тенденция, которую невозможно переломить. Но когда мы говорим абстрактно об угольных станциях, о ВИЭ, мы забываем о конкретных городах. Я предлагаю мыслить конкретным понятием - Экибастузский топливно-энергетический комплекс. Это по сути моногород с населением 140 тыс человек, и если мы говорим про комплекс, в который входит угольные разрезы, две электростанции - ГРЭС-1 и ГРЭС-2, и сервисные компании, которые обслуживают, ремонтируют и так далее, то в целом вся это доля составляет 65% экономики города. Занятость трудоспособного населения - 48%, то есть половина трудоспособных людей работают в этом комплексе… Без Экибастузского топливно-энергетического комплекса, без угольных разрезов и энергетических предприятий город умрет", - сказал он.

Медеуов отметил, что на этом комплексе собственно и вырос в свое время город.

В школах и детсадах учатся дети угольщиков и энергетиков, в поликлиниках обслуживаются семьи угольщиков и энергетиков, в магазины ходят их дети и семьи, то есть я предлагаю не забывать о том, что если мы перестанем развивать этот комплекс, то по мере амортизации наших энергоблоков, лет через 15-20, мы вынуждены будем остановить ГРЭС -1 и ГРЭС-2, когда они полностью отработают свой ресурс, резко упадет добыча на разрезах соответственно, и по сути это приведет к медленной смерти города", - подчеркнул спикер.

Он считает, что ВИЭ развивать нужно, но следует не забывать и о традиционной генерации.

Я думаю, что они в полной мере угольную энергетику не заменят, когда говорят о том, что постепенно закроем угольные блоки, то это иллюзия, самообман - полностью отказаться от угольных энергоблоков, когда мы более 70% электроэнергии вырабатываем сейчас на угле, на мой взгляд неразумно, непрактично, - пояснил спикер.

В пример он привел города Аркалык и Жанатас, где после того, как снизилось производство реального сектора, города оказались депрессивными.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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