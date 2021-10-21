Ряд грубых нарушений выявили в школах Туркестанской области

Будут приняты соответствующие меры.

Ряд грубых нарушений в организации учебно-воспитательного процесса выявили в школах Туркестанской области, сообщил в СЦК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Наши коллеги, председатель по охране прав детей, советник по защите прав детей сразу же вылетели в Туркестанскую область. На сегодня по факту смерти пятиклассника ведется расследование. В том числе, судебно-медицинская экспертиза. По результатам, конечно же, мы будем предпринимать меры, - заверил Аймагамбетов.

Он добавил, что сейчас еще рано говорить в чем была причина и насколько слова родственников школьников соответствует действительности,

В то же время, по его словам, проведена проверка по линии образования и воспитательного процесса, которая выявила очень большие нарушения.

По ряду организаций образования Туркестанской области есть подобные факты. Мы увидели, что по организации учебно-воспитательного процесса есть большие нарушения. Конечно, за эти нарушения независимо от исхода расследования компетентными органами будут приняты соответствующие меры, - объяснил министр.

В частности, по словам министра, нарушения нашли в вопросах организации питания, плана воспитательной работы, в работе школьных психологов, социальных педагогов.

Здесь наши коллеги нашли очень большие недостатки. Будем рассматривать это как системную проблему. Детально уже по результатам будем рассматривать вопросы охраны прав детей в этом регионе, - уточнил министр.

Смерть пятиклассника в Туркестанской области прокомментировала вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, отметив, что сразу, как только стал известен этот факт, представители Комитета по охране прав детей МОН выехали в Туркестанскую область и сегодня работают там.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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