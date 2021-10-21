Чемпионы НБА получили свои заработанные награды

Чемпионов НБА наградили перстнями.

Действующие победители НБА - баскетболисты «Милуоки Бакс» примерили чемпионские перстни за победу в сезоне-2020/2021, сообщает zakon.kz.

Церемония вручения ценных перстней и открытия чемпионского баннера прошла перед матчем нового регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс».

В прошедшем сезоне «Милуоки» обыграл «Финикс Санс» в финальной серии плей-офф со счетом 4-2 и завоевал второй раз титул чемпиона НБА. Нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал MVP финальной серии.

Куандык Шынасилов

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