В Алматинской области женщина из ревности 8 раз ударила соперницу ножом

Полицейские по "горячим следам" установили, нашли и задержали подозреваемую.

В Алматинской области женщина, приревновав сожителя к сопернице, нанесла ей восемь ножевых ранений, сообщает zakon.kz.

Около 4 часов 30 минут из городской клинической больницы Алматы в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о госпитализации находящейся в нетрезвом состоянии 32-летней женщины с множественными колото-резаными ранами. Выехавшая по месту жительства потерпевшей следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия выяснила, что в арендуемом доме происходило пьяное застолье. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные ОКП Карасайского РУП установили, что потерпевшая, отдыхая в кафе, привела оттуда домой незнакомую пару, вместе с которыми продолжала употреблять спиртное, - рассказали в ДП области.

Сыщики предположили, что ранения мог причинить кто-то из них. В результате кропотливой работы полицейские по "горячим следам" установили, нашли и задержали подозреваемую.

Она после предъявления доказательств призналась в преступлении и пояснила, что во время затянувшейся пьянки женщина стала приставать к ее сожителю, вела себя развратно, поэтому она в порыве ревности ударила ее в грудь несколько раз кухонным ножом, - рассказали подробности в полиции.

Орудие преступления - нож - изъято. Подозреваемая в порядке ст. 128 УПК РК водворена в ИВС.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24 ч. 3; 99 ч. 1 УК РК "Покушение на убийство". Проводится расследование.

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