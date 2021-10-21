"Выгодно продать" - женщина отдала украшения на 20 млн тенге

Ведется следствие.

Мошенница обманула жительницу Жамбылской области на 20 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В полицию Тараза обратилась потерпевшая. Она рассказала, что одна женщина убедила ее выгодно продать золото.

Мошенница путем обмана завладела украшениями стоимостью 20 млн тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка была задержана 31-летняя местная жительница, которая дала признательные показания, - уточнили в областном ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК (Мошенничество), ведется следствие.

За совершение указанного преступления уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, - добавили в ведомстве.

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