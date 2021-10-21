Россия планирует поставлять газ в СКО и ВКО

Предложение о российском участии в газификации данных областей внес Мирзагалиев .

Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, сообщает zakon.kz.

В ходе состоявшейся в Москве встречи отмечен высокий уровень сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Так, стороны рассмотрели вопросы в нефтяной, нефтехимической, газовой отраслях и в сфере недропользования. Кроме того, обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизельного топлива в Казахстан, которые начались в текущем месяце и позволили оперативно стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и не допустить негативных последствий дефицита топлива, - пишет пресс-служба министерства энергетики РК.

Мирзагалиев также поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения.

Участники встречи также договорились рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного проекта по созданию сети заправочных станций сжиженного природного газа вдоль транзитного маршрута от России до КНР. Стороны сошлись во мнении, что это направление имеет высокий потенциал и позволит обеспечить растущие потребности производственных предприятий Казахстана и транзитного транспорта в топливе, - отмечается в сообщении.

По итогам переговоров стороны отметили взаимный интерес в активизации двусторонних отношений в рамках как действующих, так и новых совместных проектов.

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