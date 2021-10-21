Девять банков ликвидируют в Казахстане - АРРФР

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В Казахстане девять банков находятся на стадии ликвидации - АРРФР РК.
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) проинформировали о порядке, процессе и текущем состоянии ликвидационных производств банков, передает zakon.kz.
В настоящее время девять банков находятся на стадии ликвидации (Валют-транзит банк, Казинвестбанк, Delta Bank, Эксимбанк Казахстана, Банк Астаны, Qazaq Banki, Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan). пресс-служба АРРФР РКО порядке и процессе проведения ликвидационного производства банков
Основная цель при прекращении деятельности банка - удовлетворение требований кредиторов, обеспечение расчетов с ними и завершение всех операций банка. пресс-служба АРРФР РК
В агентстве отметили, что требования кредиторов банка удовлетворяются в порядке очередности, установленной Законом РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (10 очередей, ст. 74-2).
В первую очередь удовлетворяются требования по оплате труда и по физическим лицам, по которым банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.
Во вторую очередь - расчеты перед АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) по депозитам физических лиц, в пределах гарантируемой суммы.
В третью очередь - расчеты по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банка.
В четвертую очередь - расчеты по депозитам физических лиц, не являющихся аффилированными лицами, превышающим гарантируемую сумму КФГД, а также по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов и по депозитам страховых организаций, осуществленным по отрасли "страхование жизни".
В пятую очередь - расчеты перед отдельными категориями некоммерческих организаций (благотворительные организации, ветераны Великой Отечественной войны, общества инвалидов).
В шестую очередь - расчеты по депозитам не аффилированных юридических лиц.
В седьмую очередь - расчеты по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, займы, выданные за счет средств республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан.
В восьмую очередь - расчеты перед другими кредиторами, не вошедшими в остальные очереди.
В девятую очередь - расчеты по депозитам аффилированных физических и юридических лиц.
В десятую очередь - расчеты по субординированному долгу и бессрочным финансовым инструментам.
При этом, как отметили в агентстве, "требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди".
В целях оперативного завершения ликвидационного производства и возмещения требований кредиторов агентством назначается ликвидационная комиссия банка. пресс-служба АРРФР РК
Состав ликвидационной комиссии формируется из числа кандидатов, соответствующих требованиям, предъявляемым к председателю и членам ликвидационной комиссии, работников КФГД или работников агентства.
Ликвидационная комиссия действует от имени ликвидируемого банка и может самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию: формирование реестра кредиторов, организация торгов по реализации имущества, взыскание задолженности в судебном порядке.
Для обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием при принудительной ликвидации банка создается Комитет кредиторов, основными полномочиями которого являются утверждение плана реализации активов (имущества) банка и утверждение сметы ликвидационных расходов. В состав Комитета кредиторов входят кредиторы с наибольшей суммой требований, по одному представителю категории кредиторов каждой очереди. Количество кредиторов, включенных в Комитет кредиторов, должно составлять не менее трех представителей. пресс-служба АРРФР РК
В агентстве уточнили, что в восьми из девяти ликвидируемых банков "есть Комитет кредиторов".
В Казинвестбанке отсутствует Комитет кредиторов в связи с осуществлением расчетов с последней очередностью реестра кредиторов (8 очередь, юридические лица). пресс-служба АРРФР РК
В рамках ликвидационного производства из активов банка формируется ликвидационная масса.
Активы ликвидируемого банка включают в себя:
- собственное имущество банка;
- займы, предоставленные юридическим и физическим лицам;
- деньги;
- ценные бумаги;
- движимое и недвижимое имущество.
Как уточнили в агентстве, до реализации имущества ликвидационные комиссии проводят оценку активов ликвидируемого банка с привлечением оценщика, осуществляющего оценочную деятельность в соответствии с Законом РК "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".
Здания и сооружения, иные объекты недвижимости, транспортные средства ликвидируемого банка независимо от их стоимости, а также иное имущество ликвидируемого банка оценочной стоимостью свыше 100 месячных расчетных показателей за одну единицу имущества реализовываются только через публичные торги (аукцион). пресс-служба АРРФР РК
Информация о реализации всего имущества банков размещается на сайте ликвидируемого банка.О текущем состоянии ликвидационного производства в банках
Основным типом активов в ликвидируемых банках являются задолженность по займам и дебиторская задолженность. При этом уровень NPL в ссудном портфеле ликвидируемых банков находится в диапазоне от 84% до 99%. пресс-служба АРРФР РК
В настоящее время, как уточнили в агентстве, степень удовлетворения требований кредиторов всех ликвидируемых банков находится на разных стадиях.
Ликвидационные комиссии Казинвестбанк, Эксимбанк Казахстана, Delta Bank полностью погасили свои обязательства перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам, а также перед физическими лицами по депозитам, превышавшим максимальный размер гарантийной выплаты КФГД.
В настоящий момент банки находятся на стадии удовлетворения требований кредиторов-юридических лиц.
По состоянию на 1 октября 2021 года Казинвестбанк удовлетворил требования перед юридическими лицами на 5,8%, или 6,3 млрд тенге, Эксимбанк Казахстана на 19,1% (2 млрд. тенге) и Delta Bank перед кредитором, обеспеченным залогом на имущество на 15,9% (2,2 млрд тенге).
Ликвидационные комиссии Валют-транзит банк, Банк Астаны, Qazaq Banki и Tengri Bank находятся на стадии удовлетворения требований перед КФГД, по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам. По состоянию на 1 октября 2021 года Tengri Bank удовлетворил требования перед КФГД на 87% или 15,4 млрд тенге, Валют-транзит банк на 57% (10,4 млрд тенге), Банк Астаны на 43,9% (16,5 млрд тенге), Qazaq Banki на 16,3% (3,3 млрд тенге). пресс-служба АРРФР РК
В настоящее время AsiaCredit Bank формирует промежуточный баланс, а Capital Bank Kazakhstan проводит работу по передаче дел от временной администрации к ликвидационной комиссии, в дальнейшем данными банками будут осуществлены мероприятия по формированию реестра кредиторов и созданию Комитета кредиторов.
В целом, размер дальнейшего удовлетворения требований кредиторов зависит от качества активов, входящих в ликвидационную массу банков. пресс-служба АРРФР РК
Информация о ходе ликвидационного производства ликвидируемых банков размещается на официальном сайте агентства в разделе "Финансовый надзор/Ликвидация финансовых организаций/Информация для кредиторов".
Информация о ходе выплат гарантийного возмещения депозиторам-физическим лицам размещается на официальном сайте КФГД в разделе "Банки в процессе ликвидации/Текущий статус по выплатам".
Ликвидируемые банки также размещают информацию на своих официальных сайтах, в том числе о реализуемом имуществе банков.
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