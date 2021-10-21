Экс-жена Евгения Петросяна: Желаю разлучнице Брухуновой счастья

Развод пошел ей на пользу.

Юмористка Елена Степаненко впервые обратилась к молодой жене Евгения Петросяна, сообщает zakon.kz.

В интервью изданию "Комсомольская правда" она отметила, что "развод пошел ей на пользу".

Ей - здоровья, счастья и радостных дней, - ответила Степаненко на вопрос о пожелании разлучнице.

Напомним, в 2018 году Петросян и Степаненко развелись после 33 лет брака.

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На развод подала артистка. Пара делила имущество в 1,5 млрд рублей. Позднее Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Это пятый брак для юмориста.

А в марте 2020 года у них родился ребенок.

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