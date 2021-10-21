Проект антикоррупционной политики обсудили в Алматы

Отмечена необходимость внедрения антикоррупционных стандартов в сфере бизнеса.

В рамках рабочего визита в Алматы председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов принял участие в расширенном заседании Совета по противодействию коррупции под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева, сообщает zakon.kz.

В заседании приняли участие акимы районов, руководители государственных и правоохранительных органов, депутаты, представители общественности и бизнес-сообщества.

В ходе мероприятия глава антикоррупционной службы М. Ахметжанов рассказал о проводимых реформах в сфере противодействия коррупции, сделав особый акцент на проекте Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Как известно, соответствующее поручение было дано президентом в Послании народу Казахстана, - рассказали в пресс-службе акима города.

По словам Ахметжанова, одной из новелл концепции является введение ответственности за необоснованное обогащение. Он особо подчеркнул, что превышение расходов над доходами уже будет сигналом для начала финансовой проверки.

Председатель агентства отметил, что удовлетворение нужд и ожиданий граждан в сфере противодействия коррупции является первостепенной задачей службы. Также даны рекомендации по внедрению антикоррупционных комплаенс-служб в госорганах и внутреннему мониторингу. Вместе с тем отмечена необходимость внедрения антикоррупционных стандартов в сфере бизнеса.

В ходе заседания спикерами были презентованы антикоррупционные инициативы, обсуждены меры по совершенствованию подходов и рассмотрены промежуточные итоги работы по противодействию коррупции в Алматы за девять месяцев текущего года.

По итогам совещания аким Алматы Сагинтаев поручил курирующим заместителям акима города учесть данные рекомендации при реализации антикоррупционной политики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!