Премьер Грузии: Саакашвили будет находиться в тюрьме минимум шесть лет

Приложение zakon.kz
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Об этом сказал Ираклий Гарибашвили.
В Грузии исключили досрочное освобождение Михаила Саакашвили, сообщает zakon.kz.
Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Освобождение Саакашвили досрочно исключено, он будет находиться в заключении минимум шесть лет, - отметил он изданию ТАСС.
Напомним, экс-президента Грузии задержали 1 октября в Тбилиси, в отношении него было возбуждено уголовное дело о пресечении государственной границы.
Свою вину Саакашвили не признал. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили покинет родину только после того, как отсидит положенный ему тюремный срок.
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Саакашвили был президентом Грузии с января 2004-го по ноябрь 2013 года.
В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.
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