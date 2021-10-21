Нацгвардеец совершил самострел в Темиртау

Родные не верят в версию самоубийства нацгвардейца-срочника.

По факту смерти военнослужащего срочной службы воинской части 5516 НГ РК проводится досудебное расследование Военно-следственным управлением Центрального региона, сообщает zakon.kz.

21 октября 2021 года около 01.30 военнослужащий срочной службы рядовой Онгаров С.Б., находясь на посту, совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы. Военнослужащий в экстренном порядке был доставлен в городскую больницу, к сожалению, несмотря на предпринимаемые меры, его не удалось спасти. В 02.20 констатирована смерть военнослужащего, - рассказали в пресс-службе РгК "Орталық" Национальной гвардии РК.

Как уточняется, региональным командованием назначено служебное расследование.

Причины и обстоятельства выясняются.

Погибшему было 20 лет. Парень родом из Мактааральского района Туркестанской области. Родные не верят в версию самоубийства.

Главное командование, командование РгК "Орталық" Национальной гвардии выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

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