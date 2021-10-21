Елбасы рассказал, как подарил ковер Клинтону

Назарбаев рассказал о подарках, которыми обменивались главы государств.

Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о внимании и подарках от других глав государств, передает корреспондент zakon.kz.

Западные государства этим не увлекаются. По своей неопытности я повез Биллу Клинтону небольшой ковер с его портретом. Алматинская фабрика его выткала. Я думал, что он его повесит и будет смотреть на себя. Передали подарок, потом я прихожу на встречу в приемную, а секретарша шпилькой на его носу стоит, - рассказал Елбасы в документальном фильме "Штрихи к портрету. Откровение".

Он вспомнил, как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дарил ему ахалтекинского коня. А президент Узбекистана халаты и различные изделия.

Казахстан, по его словам, тоже дарит подарки.

Вся моя сознательная жизнь проходит в политике. Когда я спросил того же Джорджа Буша-старшего на пенсии – как он сейчас. Он ответил, что телевизор не смотрит, газеты не читает, за новостями не следит. Вот я так не могу. Я его вспоминаю часто, первый мой визит в Вашингтон при Президенте Джордше Буше-старшем, когда мы решали вопрос ядерной тематики. Он говорит пойдем в комнату отдыха. Заходим туда и валяются детские игрушки, говорит, что внуки приходят. Потом спросил, каким спортом я занимаюсь. Я сказал, что в теннис играю. Я приезжаю в гостиницу, а у меня в комнате коробка теннисных мячей и машина, которая их подает. Но это же какое внимание, - отметил Назарбаев.

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