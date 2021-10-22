Как отличить реальные отзывы в интернете от фейковых

В условиях пандемии коронавируса многие комментарии потребителей быстро теряют актуальность, особенно в ситуации с отелями и ресторанами.

По словам аналитика-исследователя, практика выбора товара, основываясь на отзывах в интернете, становится неэффективной, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Георгий Тарачев, пишет Лента.ру.

Выбирая покупку, отель, ресторан, люди часто обращаются к отзывам в сети, отметил эксперт. Однако ценность данного источника информации снижают два фактора, считает Тарачев. В условиях пандемии коронавируса многие комментарии потребителей быстро теряют актуальность, особенно в ситуации с отелями и ресторанами.

Мы рекомендуем обращать внимание исключительно на свежие отзывы, не старше двух месяцев, — добавил аналитик.

Из-за ограничений, введенных против COVID-19, может меняться режим работы заведений. Подобную информацию следует проверять по телефону.

Вторым фактором, снижающим доверие к отзывам в интернете, является большое количество "заказных" комментариев. Иногда такие записи оставляют для рекламы или наоборот, чтобы создать негативное впечатление о продавцах-конкурентах. Распознать их поможет внимательность.

Если вы видите, что много отзывов написано за один или два дня, а перед этим есть значительный перерыв, то, скорее всего, это заказанный копирайтерам пакет. У настоящих отзывов есть случайный разброс по дате, — назвал он радио Sputnik способы отличить реальные комментарии в интернете от фейковых.

Кроме того, ложные отзывы похожи по объему и стилистике написания. Настоящие обычно содержат много деталей, а копирайтер, как правило, не пользуется теми вещами, о которых пишет, и поэтому не имеет представления о них.

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