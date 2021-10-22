Instagram выпустил обновление для пользователей компьютера

В Instagram разрешили публикации с компьютеров.

Команда Instagram, входящая в состав Facebook, запускает для пользователей ряд давно ожидаемых функций, сообщает zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, самая долгожданная из них — возможность делать публикации в Instagram с компьютеров. Теперь пользователи смогут публиковать фотографии и видеоролики длиной до минуты прямо в браузере.

Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram, — говорится в посте, опубликованном на странице соцсети в Twitter.

Прежде публиковать контент можно было только через приложение Instagram, а в браузере можно было лишь просматривать фото и видео.

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