Дети с инвалидностью могут остаться на улице из-за продажи здания

Более 20 детей с инвалидностью могут потерять свой центр развития в Шахтинске.

Более 20 детей с инвалидностью могут потерять свой центр развития в Шахтинске, сообщает zakon.kz.

После шести лет работы педагоги и их воспитанники вот-вот окажутся на улице, пишет телеканал Астана.

Дети с задержкой психо-речевого развития, с аутичными расстройствами, синдромом Дауна учатся разговаривать, играть на музыкальных инструментах и общаться со сверстниками. Но сейчас работа центра под вопросом. Владелец помещения выставил его на продажу, а руководство учреждения не в силах его выкупить. Кредит не получить из-за слишком низкого дохода организации в карантин.

Банки отказывают, потому что за предыдущие годы наша доходность низкая, минимальная. По той простой причине, что у нас были ограничения по посещаемости объекта по санитарным требованиям врачей, и мы не могли принимать детей. руководитель центра развития Елена Ратащук

Сейчас финансовая ситуация не лучше, рассказывает руководитель центра. По-прежнему есть ограничения, и как в такой ситуации выживать предпринимателям, неясно. Еще больше педагогам жаль детей, которые не смогут получать реальную помощь как прежде. Родители воспитанников просят власти подключиться к решению проблемы и найти новое помещение.

Этот центр - поддержка родителям, у которых дети с ограниченными возможностями. Очень много таких детей появляются, которым очень тяжело находиться в общественных садиках. В которых очень много детишек, и в которых нет возможности уделять столько внимания особенным детям. жительница Шахтинска Ирина Тихомирова

В городском отделе образования рассказали, что воспитанников центра примут в государственные садики Шахтинска. Там свободно свыше 200 мест. Заявили о готовности выделить деньги по госзаказу на обучение 75 детей, но только если предприниматель докажет, что у него есть место для занятий.

Предприниматель будет получать до четырех миллионов тенге в месяц. Ну, соответственно, государство предъявляет требования, что у человека должна быть создана материально-техническая база для открытия данной организации образования. В регионе есть пустые здания. руководитель отдела образования Шахтинска Николай Онсович

Но денег на них нет, горько вздыхают педагоги. Круг замкнулся и, похоже, что планы останутся планами.

Пытались обратиться к администрации нашего города. Мне сказали, что наш вопрос решается. Это было полгода назад. И он до сих пор решается. Мы обращались к депутатам, в палату предпринимателей. руководитель центра развития Елена Ратащук

В центре продолжают искать неравнодушных предпринимателей, готовых к совместной работе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!