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Более 1,7 тысячи случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 22 октября 2021, 08:05

За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 октября 2021 года. Общее количество зараженных за сутки пошло на спад. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 102 человека. В тройке лидеров по заболеваемости КВИ по-прежнему остаются Алматы, Павлодарская область и Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 178,
  • в городе Алматы - 292,
  • в городе Шымкент - 41,
  • в Акмолинской области - 143,
  • в Актюбинской области - 46,
  • в Алматинской области - 89,
  • в Атырауской области - 44,
  • в ВКО - 105,
  • в Жамбылской области - 35,
  • в ЗКО - 52,
  • в Карагандинской области - 139,
  • в Костанайской области - 128,
  • в Кызылординской области - 38,
  • в Мангистауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 202,
  • в СКО - 159,
  • в Туркестанской области - 42.

Всего в стране подтверждено 924 802 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 66,
  • в городе Алматы - 387,
  • в городе Шымкент - 45,
  • в Акмолинской области - 76,
  • в Актюбинской области - 6,
  • в Алматинской области - 111,
  • в Атырауской области - 63,
  • в ВКО - 224,
  • в Жамбылской области - 11,
  • в ЗКО - 7,
  • в Карагандинской области - 152,
  • в Костанайской области - 235,
  • в Кызылординской области - 25,
  • в Мангистауской области - 53,
  • в Павлодарской области - 98,
  • в СКО - 97,
  • в Туркестанской области - 63.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 867 961 человек.

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