Более 1,7 тысячи случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 октября 2021 года. Общее количество зараженных за сутки пошло на спад. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 102 человека. В тройке лидеров по заболеваемости КВИ по-прежнему остаются Алматы, Павлодарская область и Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 178,

в городе Алматы - 292,

в городе Шымкент - 41,

в Акмолинской области - 143,

в Актюбинской области - 46,

в Алматинской области - 89,

в Атырауской области - 44,

в ВКО - 105,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 52,

в Карагандинской области - 139,

в Костанайской области - 128,

в Кызылординской области - 38,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 202,

в СКО - 159,

в Туркестанской области - 42.

Всего в стране подтверждено 924 802 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 66,

в городе Алматы - 387,

в городе Шымкент - 45,

в Акмолинской области - 76,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 111,

в Атырауской области - 63,

в ВКО - 224,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 152,

в Костанайской области - 235,

в Кызылординской области - 25,

в Мангистауской области - 53,

в Павлодарской области - 98,

в СКО - 97,

в Туркестанской области - 63.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 867 961 человек.

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