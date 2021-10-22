В каких регионах казахстанцы чаще всего издеваются над животными

Правонарушения, связанные с незаконной охоты, чаще всего регистрировались в Алматинской области.

Количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, выросло сразу на 14% за год, сообщает zakon.kz.Как отмечено в исследовании Ranking.kz, за девять месяцев 2021 года количество зарегистрированных правонарушений составило 50 случаев.

В том числе, количество правонарушений в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений выросло на 2,7% до 153 случаев за девять месяцев. Случаев незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных зарегистрировано на 4% больше, чем годом ранее, - это 183 правонарушения, - уточнили аналитики.

Кроме того, с начала года зарегистрировали 4 случая применения насилия (против 5 случаев годом ранее) в отношении государственных инспекторов по охране животного мира, инспекторов специализированных организаций по охране животного мира и егерей.

В региональном разрезе наибольшее количество правонарушений зарегистрировано в Алматинской области - 12 случаев, годовой рост - в 2 раза.

В тройке антилидеров также Нур-Султан (6 случаев, рост - в 3 раза за год) и Шымкент (6 случаев, рост - в 6 раз).

Правонарушения, связанные с незаконной охотой, чаще всего регистрировались в той же Алматинской области: 14 случаев - на 16,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Кызылординская (10 случаев, рост в 2 раза) и Северо-Казахстанская (9 случаев, минус 35,7% за год) области, - заявили эксперты.

Стоит отметить, что в проекте нового закона "Об ответственном обращении с животными" предусмотрена персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, включая административную (за жестокое обращение с животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния) и уголовную ответственность (ужесточено наказание за правонарушение, повлекшее гибель животного, - штраф от 120 до 200 МРП, а при повторном нарушении - 1000 МРП либо лишение свободы до года).

Кроме того, владельцы будут обязаны чипировать своих питомцев на платной основе уже с 1 сентября 2023 года.

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