В Алматы расширят список бесплатных лекарств

Получать лекарства смогут горожане с рядом заболеваний.

Маслихат Алматы подготовил проект решения, которым вносятся дополнения в решение от 30 октября 2020 года "О дополнительном предоставлении лекарственных средств", сообщает zakon.kz.

В частности, предоставлять лекарства за счет бюджета теперь будут алматинцам с заболеваниями:

Синдром скованного человека – препарат Октагам;

Язвенный колит - Адалимумаб;

Мышечная дистрофия Дюшенна – Этеплирсен, Дефлазакорт, Голодирсен;

Муковисцидоз - Нутриэт Стандарт стерилизованный 200 мл, Нутриэт Энергия 200 мл, Нутриэт Стандарт 350 г.

Проект решения размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября.

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