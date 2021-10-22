В Алматы расширят список бесплатных лекарств

Приложение zakon.kz
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Получать лекарства смогут горожане с рядом заболеваний.
Маслихат Алматы подготовил проект решения, которым вносятся дополнения в решение от 30 октября 2020 года "О дополнительном предоставлении лекарственных средств", сообщает zakon.kz.
В частности, предоставлять лекарства за счет бюджета теперь будут алматинцам с заболеваниями:
Проект решения размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября.
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