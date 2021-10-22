Аким Жамбылской области назвал главное достояние народа

Сапарбаев дал поручения по проведению научных исследований в сфере межэтнических отношений, усилению работы Совета матерей, реализации проекта "Ел батырлары - ел есінде".

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, данных на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства поставил перед государственными органами и региональной АНК ряд приоритетных задач. Наша обязанность - вместе организовать работу по исполнению этих поручений, - отметил аким области.

Он подчеркнул особую роль этнокультурных объединений в укреплении мира и согласия. На сегодняшний день в области их насчитывается 75.

Конференция "Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее", прошедшая в Таразе, доказала, что опыт, которым обладает Казахстан в сфере профилактики и предупреждения, урегулирования и разрешения межэтнических конфликтов, востребован во многих странах мира. Он также отметил важность проведения подобных мероприятий.

Отечественные и зарубежные эксперты из России, Украины, Израиля, Болгарии, Узбекистана единогласно предложили повсеместно распространять нашу региональную практику укрепления межэтнического согласия. Это возлагает на жамбылцев немалую ответственность. Мы теперь должны усилить работу по реализации проекта "Бейбітішілік пен келісім". Президент поставил важную задачу - повысить эффективность работы местных исполнительных органов в области межэтнических отношений. Соответствующие должностные лица будут нести непосредственную ответственность за координацию их деятельности. Особое внимание, как и всегда, будет уделяться решению социальных проблем в населенных пунктах. За это ответственны акимы районов и сел, - отметил аким области.

Глава региона указал на важность использования инструментов медиации для разрешения бытовых споров.

Президент также особо подчеркнул, что следует давать отпор, противостоять правовыми средствами и информационными инструментами разного рода провокациям против нашего общества и государства. Недоброжелатели пытаются придать бытовым спорам межнациональную окраску, тем самым хотят нанести урон нашему единству. Нельзя этого допустить, - потребовал Бердибек Сапарбаев.

Он поручил посредством средств массовой информации в социальных сетях рассказывать о положительных примерах, многодетных семьях, жителях, которые каждый день совершают благие дела, о благотворительной деятельности региональной АНК.

На расширенном заседании АНК также отметили вклад центра "Анаға тағзым" в воспитание подрастающего поколения.

В завершение совещания Бердибек Сапарбаев дал поручения по проведению научных исследований в сфере межэтнических отношений, усилению работы Совета матерей, реализации проекта "Ел батырлары - ел есінде".

Участники совещания поддержали инициативу акима области по строительству аллеи АНК в рамках проекта "Таразға тарту".

Главное достояние народа - стабильность и согласие. Мы должны сделать все необходимое, чтобы наша страна и дальше оставалась территорией гармонии и согласия между всеми народами и религиозными конфессиями, - заключил глава региона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!