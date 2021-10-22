CFD контракты: плюсы, минусы и как заработать

Этот финансовый инструмент впервые использовали в 1980 году в Великобритании.

Неопределенная ситуация на мировых финансовых рынках и повышенная волатильность привела к тому, что популярность традиционных активов для инвестиций снижается. При этом все более популярными становятся производные финансовые инструменты.

Одним из них являются контракты на разницу (от английского Contracts For Difference, CFD). В их основе лежат валютные пары, акции, индексы, криптовалюты и другие активы. В чем же заключаются особенности CFD и как заработать на них?

В чем суть?

Этот финансовый инструмент впервые использовали в 1980 году в Великобритании, и изначально он был основан только на акциях. Но постепенно круг инструментов расширился, и теперь такие контракты заключаются практически на все существующие активы, хотя и акции никто не скидывал со счетов (например, наиболее популярны CFD на акции таких гигантов, как Amazon, Netflix, Apple).

CFD отражает динамику котировок того или иного актива (это называется базовым активом), но не дает инвестору возможности приобрести сам актив. Таким образом этот инструмент лишь покрывает разницу в цене базового актива при заключении сделки и при выходе из нее. То есть CFD позволяют инвесторам торговать на финансовых рынках, не приобретая сам актив.

Контракты на разницу цен дают возможность участникам рынка заработать как на росте, так и на падении котировок того или иного актива. В том случае, если инвестор ожидает восходящее движение по финансовому инструменту, то он открывает позицию на покупку, а если - падения цены, то на продажу.

Как работать с CFD?

Начать работать с CFD можно также как и с любым другим финансовым активом - через компанию, обеспечивающую трейдерам доступ на финансовый рынок. Главное, чтобы выбранная вами компания, предоставляла возможность совершать сделки с такими инструментами.

Максимизировать прибыль при работе с CFD можно, воспользовавшись кредитным плечом или мультипликатором. Этот сервис позволяет совершать сделки с большим объемом средств, чем есть у трейдера на счету. Это неплохой вариант для тех, у кого нет на руках большой суммы денег, но кто хочет получить существенную прибыль. Стоит не забывать, что с ростом прибыльности, увеличиваются и риски при трейдинге. Поэтому очень важно использовать правила управления рисками и капиталом, для снижения рисков.

С чего начать работу с CFD?

Чтобы получать прибыль торгуя CFD, важно правильно выбрать компанию, которая предоставит вам эту возможность. Стоит обратить внимание на многолетнюю историю и положительные отзывы от реальных трейдеров. Кроме того важно, чтобы компания предоставляла широкий спектр инструментов и возможность торговли с “кредитным плечом” или мультипликатором. Использование кредитного плеча позволит повысить прибыльность торговли, а большой набор инструментов снизит риски за счет возможностей по диверсификации торгового портфеля.

Одной из компаний, которая соответствует необходимым критериям, является Forex Club. Эта компания с 1997 года предоставляет трейдерам по всему миру доступ к торговле контрактами на разницу цен на акции, индексы, энергоносители и другие активы. В торговом терминале Libertex, разработанном Forex Club, более 250 различных инструментов для максимальной диверсификации, а возможность использования мультипликатора до 1:200 позволяет получить хорошую прибыль.

Платформа Libertex доступна как через веб-приложение, так и с помощью приложений для операционных систем iOS и Android и позволяет совершать выгодные сделки буквально в несколько кликов. Все что нужно сделать - это открыть и пополнить счет в Libertex, выбрать подходящий инструмент, а также определиться с суммой сделки и мультипликатором. После этого нужно всего лишь нажать “в рост” или “в снижение”, чтобы совершить сделку в нужном направлении.

Разобраться в основах заработка на CFD вам помогут специалисты Forex Club в Казахстане. Эксперты Forex Club с большим опытом успешной торговли подскажут вам как правильно совершать сделки, а также в какие CFD выгодней всего инвестировать.

Контактный номер для информации - 8 800 080 5855

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