Пропавшую женщину нашли мертвой в Павлодарской области

Подозреваемого в убийстве задержали.

В Павлодарской области пропавшую женщину нашли мертвой, передает zakon.kz.

Подозреваемого в убийстве задержали. Мужчина водворен в ИВС. Обстоятельства и причины преступления выясняются.

21 октября в 19:30 в лесополосе на окраине села Мичурино обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия, - сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!