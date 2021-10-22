Спецоперация в ВКО: задержан член ОПГ

Он вымогал 30 млн тенге у предпринимателя.

Полицейские Восточно-Казахстанской области провели спецоперацию и задержали члена ОПГ, передает zakon.kz.

Оперативникам поступила информация о том, что ранее неоднократно судимый 31-летний житель областного центра с начала сентября 2021 года вымогал денежные средства в размере 30 млн тенге у владельца крестьянского хозяйства.

Подозреваемый был задержан в момент получения денежных средств на территории крестьянского хозяйства.

В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Его действия квалифицируются по ст. 194 ч. 4 УК РК ("Вымогательство"), предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет, - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!