Курс доллара вырос на торгах

Доллар подешевел на 0,72 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 426,46 тенге, поднявшись на 0,72 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 426,1-427,5 тенге, евро – 495,7-497,7 тенге, рос. рубль - 5,98-6,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 22 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,29%, составив $82,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,42% - до $84,20 за баррель.

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