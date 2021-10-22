Электронное сопровождение автотранспорта при транзите товаров появилось в РК

Данная мера будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в "зеленой" зоне.

Электронное таможенное сопровождение предусматривает применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, перемещаемых по территории Казахстана в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Данная мера будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в "зеленой" зоне, - отметили в КГД.

К таким импортерам отнесены включенные в Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу.

Как отметили в комитете, электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической деятельности, строящих бизнес на принципах "прозрачности" и соблюдения требований законодательства.

Внедрение указанной меры стало возможным на основании принятых в этом году Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств».

Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности, отобранные в рамках системы управления рисками и выбравшие систему электронного таможенного сопровождения, вправе обратиться в соответствующий таможенный орган и к оператору по отслеживанию навигационных пломб, которым определено ТОО "Silk Way monitoring" (swm.kz), - заключили в КГД.

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