Пожилой павлодарец убил молодую возлюбленную в порыве ревности

Он осужден к 12 годам лишения свободы.

Житель Павлодарской области убил возлюбленную, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла в июне в Успенском районе.

В ходе изучения всех обстоятельств стало известно, что 28-летняя убитая некоторое время находилась в отношениях с 61-летним сельчанином. Однако совместная жизнь не заладилась из-за постоянных скандалов и рукоприкладства со стороны мужчины.

Девушка решила уйти от возлюбленного.

Так как проживать ей теперь было негде, она попросилась пожить у своего знакомого. Вскоре в гости к знакомому приехал друг из Павлодара. Между гостем и девушкой вспыхнули чувства, и в город они решили вернуться уже вместе, – отметили в полиции.

Узнав об этой романтической истории, сельчанин направился к девушке.

Мужчина уговаривал вернуться к нему. Получив отказ, он нанес ей несколько ножевых ранений, – уточнили в ДП.

Читайте также:

В Алматинской области женщина из ревности 8 раз ударила соперницу ножом

Хозяин дома стал свидетелем всех событий и пытался задержать преступника, но не сумел.

Владелец дома сразу вызвал скорую и позвонил в полицию. К сожалению, приехавшие медработники констатировали смерть сельчанки. А полицейские в течение короткого времени задержали подозреваемого, – заключили в пресс-службе.

Мужчина осужден к 12 годам лишения свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!