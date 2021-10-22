Сайты министерств и акиматов не открываются в Казахстане

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Информацию о неработоспособности сайтов госорганов подтвердили в АО "НИТ".
В Казахстане не работают сайты министерств и акиматов, передает zakon.kz.
При попытке открыть сайты различных министерств появляется "Скачивание языков". Такая же надпись появляется и на сайтах акиматов.
В АО "Национальные информационные технологии" данный факт подтвердили.
На данный момент ведутся работы по устранению некорректной работоспособности проекта ЕПИР ГО (Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов - Прим. ред.) Мы работаем над устранением неполадок. Приносим свои извинения за временные неудобства. пресс-служба АО "НИТ"
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Подобная ситуация произошла 20 сентября.
Обновлено в 13:12
Сайты работают в штатном режиме. пресс-служба АО "НИТ"
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