Раненный Болдуином режиссер находится в критическом состоянии

Съемки вестерна Rust, в котором продюсером и главным героем выступает Болдуин, проходили в штате Нью-Мексико.

Стало известно, что раненный Болдуином режиссер Джоэл Соуса находится в критическом состоянии, передает zakon.kz.

Актер случайно ранил его во время съемки вестерна "Ржавчина" (Rust). Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, сообщает журнал Hollywood Reporter.

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В момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины Джоэл Соуса и 42-летняя оператор Алина Хатчинс.

У Соуса повреждена ключица, Хатчинс в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

Позднее в ходе расследования представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что стрелявшим оказался сам Болдуин. Издание Santa Fe New Mexican запечатлело актера после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Съемки вестерна Rust, в котором продюсером и главным героем выступает Болдуин, проходили в штате Нью-Мексико.

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