Количество ДТП резко увеличилось – полиция Алматы предупредила водителей

Будьте осторожны!

Департамент полиции Алматы обратился к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий, сообщает zakon.kz.

Полиция призывает усилить меры безопасности.

Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города, – поделился заместитель начальника Управления административной полиции ДП Алматы Болатбек Баятанов.

Кроме того, по данным Центра оперативного управления ДП Алматы, с 08:00 на пульт "102" поступило 57 сообщений о ДТП.

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