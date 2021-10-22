ЧП в аэропорту Алматы – стало известно, кто был на борту самолета

Приложение zakon.kz
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Действительно, футболисты и тренерский штаб ФК "Кайрат" были на борту - пресс-служба.
В алматинском аэропорту столкнулись автомобиль и самолет – стало известно, кто был на борту воздушного судна, передает zakon.kz.
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Действительно, футболисты и тренерский штаб ФК "Кайрат" были на борту. К счастью, никто не пострадал. Команда некоторое время находилась в самолете, после уехала на базу клуба. Уже вечером (ожидается. - Прим. ред.) тренировка перед важным матчем "Кайрат" – "Астана", который состоится в воскресенье. пресс-служба ФК "Кайрат"
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В пресс-службе уточнили, что футболисты и тренерский штаб футбольного клуба возвращались из Баку, где проходила встреча группового этапа Лиги конференций против "Карабаха".
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Ранее стало известно, что в аэропорту Алматы на пересечении автомобильной дороги и рулежного маршрута произошло столкновение воздушного судна с автомобилем одной из служб аэропорта. Самолет, прилетевший в 06:43 из Баку, принадлежит авиакомпании FlyJet.kz.
По факту столкновения автомобиля с самолетом начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
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