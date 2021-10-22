Рабочий погиб на стройке в Петропавловске – комментарий Минтруда

Мужчина работал без трудового договора, без средств защиты.

Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК высказался о смерти рабочего на стройке в Петропавловске, передает корреспондент zakon.kz.

Журналисты напомнили, что буквально несколько дней назад на стройке в Петропавловске погиб рабочий.

В СМИ была информация о том, что в Управлении государственной инспекции труда акимата СКО сказали, что этот случай не связан с трудовой деятельностью, так как трудовых отношений между работником и работодателем не было. Не означает ли это, что работодатель останется безнаказанным? - поинтересовались журналисты.

Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов подтвердил, что такой факт имеется.

Мы этот вопрос взяли на контроль. Полностью наше министерство держит на контроле. Мы вчера дали поручение инспекции труда по Северо-Казахстанской области, чтобы они возобновили дело. Я думаю, что мы восстановим справедливость, и если те факты, которые мы на сегодня имеем, подтвердятся, то мы данный несчастный случай свяжем с производством. Это на контроле, - заверил он.

Оспанкулов также сообщил, что погибший на этом предприятии работал только один день. При этом, по его словам, работодатель очень грубо нарушил действующие нормы.

Сейчас мы полностью говорить не можем, потому что по этому вопросу идет расследование. Но по той информации, которая предоставлена нам, данный работник работал без трудового договора, без средств индивидуальной защиты. То есть с ним не проводились никакие виды инструктажа. Но комиссия, которая расследовала данный несчастный случай, почему-то не связала его с производством, - резюмировал Оспанкулов.

Трагедия произошла 14 сентября. При прокладке теплотрассы к школе на мужчину обвалились плиты. С полученными травмами рабочий был госпитализирован. Врачи пытались спасти жизнь 40-летнему петропавловцу, но спустя неделю он умер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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