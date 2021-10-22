Глава Антикора встретился с ректорами вузов и научным сообществом страны

Научным сообществом обсужден проект Концепции антикоррупционной политики.

В рамках рабочего визита в Алматы председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов провел совещание по вопросам противодействия коррупции в сфере высшего образования.

В совещании приняли участие министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, ректоры высших учебных заведений страны, научное и экспертное сообщество.

Приветствуя участников совещания, Сагинтаев отметил, что мегаполис традиционно является образовательным центром страны, где насчитывается порядка 180 тысяч студентов вузов.

В этой связи формированию антикоррупционной культуры среди молодых людей уделяется особое внимание.

Формирование антикоррупционного сознания у подрастающего поколения является важным критерием в оценке качества, эффективности деятельности образовательной сферы. Во всех районах города функционируют фронт-офисы "Adaldyq alańy". Совместно с вузами проводится работа по созданию проектных офисов "Саналы ұрпақ" и "Парасат". Во всех высших учебных заведениях волонтерами "Адал көмек" и "Акселератора добра: Ізгілік елшісі" проводятся юридические консультации для обучающихся, – сообщил аким.

На встрече обсуждены основные проблемные вопросы в рамках противодействия коррупции в сфере высшего образования, а также презентован проект Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, которые активно обсуждаются среди экспертного сообщества с привлечением общественности.

Коррупция в системе образования несет прямую угрозу будущему государству. Инструменты для ее предотвращения имеются, нужно лишь ими воспользоваться. Поэтому наша с вами общая задача – принять все необходимые меры для ее минимизации и искоренения. Воспитать и выпустить из вузов достойных граждан нашей страны, ценящих честный труд и оказывающих заботу своей родине, – подчеркнул глава Антикоррупционной службы.

Вместе с тем на совещании также обсуждены вопросы внедрения антикоррупционных комплаенс-служб в университетах страны и реализации комплексных планов по формированию антикоррупционной культуры среди студентов. Антикоррупционной службой и ее территориальными подразделениями будет оказана всевозможная методологическая помощь в части открытия указанных служб в структуре университетов, а также организации работы института антикоррупционного комплаенса.

Учитывая формат совещания в виде "открытого диалога", научное сообщество и руководство вузов поделились своим мнением и идеями по вопросам реализации антикоррупционной политики в сфере образования.

По итогам встречи Антикоррупционной службой и Министерством образования и науки был подписан меморандум о сотрудничестве. Стороны обсудили планы и проекты совместной работы.

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