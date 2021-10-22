Как в Казахстане планируют развивать агропромышленный сектор

К 2030 году АПК Казахстана должен стать магнитом для бизнеса, финансов, технологий и инвестиций.

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы", сообщает zakon.kz.

Как отмечается в документе, за последние три-пять лет в отрасли АПК отмечается положительная динамика роста практически всех показателей благодаря оказываемой государством поддержке. В настоящее время субсидирование в агропромышленном комплексе действует по 12 направлениям и 51 виду, из них в растениеводстве – два, животноводстве – два, финансовые инструменты – 8, переработка – одно.

Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,4 раза и по итогам 2020 года составил 6,3 трлн тенге (в 2018 году – 4,5 трлн тенге, в 2019 году – 5,2 трлн тенге, в 2020 году – 6,3 трлн тенге).

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки за данный период вырос на 6% и составил в 2020 году 3,3 млрд долларов США (в 2018 году – 3,1 трлн тенге).

Отрасль становится привлекательной для вложения инвестиций. Так, приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за последние три года увеличился в 44,9% и составил в 2020 году 573,2 млрд тенге (в 2018 году – 395,6 млрд тенге). Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве за 2020 год составила три млн тенге. При этом среднегодовые темпы роста производительности труда в АПК составляют почти 7%, - отметили в МСХ.

Также отмечены положительные тенденции в растениеводстве и животноводстве, создающие условия для дальнейшего роста валовой продукции.

На поддержку семеноводства в 2020 году было направлено 14 млрд тенге (в 2018 году – 8,4 млрд тенге, в 2019 году – 9,5 млрд тенге).

Однако, несмотря на позитивные сдвиги в отрасли, в МСХ назвали ряд системных проблем:

В растениеводстве:

недостаточные темпы диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур;

несоблюдение рекомендуемых научно-обоснованных севооборотов;

недостаточное развитие семеноводства, применение СХТП средств химизации (удобрения, пестициды и т.д.);

низкий уровень технической и технологической оснащенности СХТП;

низкая урожайность основных сельскохозяйственных культур;

несоответствие требованиям применяемых технологий, стандартов, систем сертификации и управления качеством и др.;

В животноводстве:

низкая продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы;

недостаточная обеспеченность кормовой базой;

низкая доля племенного поголовья животных и птицы;

недостаточность посевных площадей под кормовыми и фуражными культурами;

нерациональное использование пастбищных угодий;

нехватка оборотных средств у комбикормовых предприятий;

низкая степень доступности субсидий для большинства СХТП;

недостаточный контроль над эпизоотической ситуацией и безопасностью животноводческой продукции;

недостаточность ветеринарного контроля на местах за соблюдением законодательства в области ветеринарии, включая перемещение подконтрольных объектов и др.

В сфере переработки сельхозпродукции и развития органической продукции:

низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции, недозагруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий, а также их физическая изношенность и моральная отсталость;

отсутствие в стране собственной системы сертификации производства органической продукции, специализированных лабораторий по определению качества продукции.

В сфере земельных отношений:

нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, отсутствие эффективной системы контроля; ухудшение качества земель и снижение их продуктивности; низкий уровень освоения отгонных пастбищ ввиду их недостаточной обводненности и др.

По государственной поддержке АПК:

низкая степень доступности банковских кредитов и государственных субсидий для большинства СХТП;

ограниченность ресурсов квазигосударственных институтов развития для финансирования СХТП;

отсутствие привязки субсидирования к конечному результату и специализации регионов;

ориентированность инвестиционного субсидирования на крупные производства при недоступности для мелких СХТП и слабом контроле за исполнением целевых показателей;

недостаточно развита система страхования сельского хозяйства;

низкий уровень конкуренции на рынке финансовых услуг ввиду слабой представленности частных финансовых организаций в сельской местности при слабом институциональном развитии кредитных товариществ;

высокие природно-климатические, эпизоотические, фитосанитарные, карантинные, экономические риски отрасли;

отсутствие источников долгосрочного фондирования у частных финансовых организаций.

Вместе с тем отмечается, что Казахстан имеет значительный ресурсный потенциал для формирования аграрного сектора страны как мирового поставщика продовольствия.

Для этого требуется пересмотреть концептуальные подходы в аграрной политике, сориентировав ее на плавный переход от модели прямой финансовой поддержки субъектов сельхозбизнеса на создание сервисной модели, создающей равные условия для развития предпринимательской инициативы в АПК, стимулирования роста конкурентоспособности и устойчивости сектора к глобальным вызовам.

Приоритеты развития АПК на 2021-2030 годы:

● обеспечение продовольственной безопасности и повышение качества продукции;● создание 7 устойчивых продовольственных экосистем;● оптимизация механизмов поддержки, ориентация на конкурентоспособную продукцию;● формирование привлекательности отрасли на основе технологичности, цифровизации, экологичности и развития человеческого капитала;● создание единой системы, нацеленной на потребности АПК: наука → подготовка кадров → распространение знаний (лаборатория → аудитория → поле);● развитие системы коммерциализации и трансферта;● объективное распределение ресурсов на научные исследования и экстеншн на основе качества компетенции исполнителей и предлагаемых ими подходов к решению поставленных задач; ● развитие и укрепление фитосанитарной и ветеринарной службы;● формирование эффективных систем землепользования и водопользования для производства продукции АПК;● рост доходов и уровня систем жизнеобеспечения сельского населения, развитие сельской инфраструктуры;● построение устойчивых цепочек производства и сбыта.

К 2030 году АПК Казахстана должен стать магнитом для бизнеса, финансов, технологий и инвестиций, обеспечивая внутренние потребности страны в качественном продовольствии, а также, используя географические преимущества территории, сформировать систему международных продовольственных хабов, ориентированных преимущественно на рост экспорта, – пишут разработчики документа.

Также планируется создать стимулирующую эти процессы законодательную базу, существенно оптимизировав систему государственной поддержки, сформировав эффективную систему экстеншн.

Качественно улучшатся условия жизнеобеспечения в сельской местности. Вырастут доходы сельского населения, увеличится доля АПК в валовом национальном продукте, будут достигнуты индикаторы целей устойчивого развития в аграрной сфере, - считают в МСХ.

Также разработан план действий по реализации Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021-2030 годы с целевыми индикаторами.

Посмотреть документы можно на сайте "Открытые НПА", где они размещены для публичного обсуждения до 5 ноября.

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