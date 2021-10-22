Чиновника из Уральска наказали за слова "Бесит уже" в прямом эфире

Во время той конференции не работал звук - Хайруллин.

Чиновник из Уральска наказан за ненормативную лексику во время собрания в режиме онлайн, сообщает zakon.kz.

Видеоконференция, в которой участвовали замакима ЗКО, руководство государственных управлений, а также представители частных организаций, прошла еще 16 августа.

Позднее, 22 октября, на заседании совета по этике, был рассмотрен этот случай.

Как отмечено в публикации "Мой город", чиновник признал, что произносил слова "Бесит уже, на", но они не были адресованы ни к одному участнику видеоконференции.

Бисенгали Хайруллин, заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО, заявил, что вот уже на протяжении шести месяцев работал за троих, так как руководитель ведомства уволился, а второй заместитель перенес операцию на сердце и был на больничном.

Я исполнял обязанности руководителя. На меня пожаловались представители ТОО, которые приняли эти слова на свой счет, но это не так. Вообще с этой организацией у нас идут судебные тяжбы на протяжении 10 месяцев. Во время той конференции не работал звук, мы потеряли 15 минут, пришлось идти в другой кабинет, я начал возмущаться на своих сотрудников и произнес эти слова, - сказал в свое оправдание он.

Председатель совета по этике Галым Турсынбаев же уточнил, что эти слова были произнесены не один раз.

За минуту вы произнесли эти слова четыре раза, сам замакима области сделал вам замечание. Слова были сказаны не во время проблем со связью, а после своей речи. Мы не знаем, кому были адресованы эти слова. Вы сказали "Бесит уже, на", хорошо хоть до конца не стали произносить. Мне интересно, как вы разговариваете, когда не идет фиксация. Вы придержите свой нрав, придерживайтесь общепринятых норм в общении. Вам почти 60 лет, не мне вас воспитывать, - возмутился Турсынбаев.

По итогам заседания Бисенгали Хайруллин получил наказание в виде "строгого выговора". Стоит отметить, что при повторном нарушении чиновник может лишиться должности.

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