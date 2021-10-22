Мощный взрыв прогремел на заводе под Рязанью – есть погибшие

Пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия.

В Рязанской области России в цехе по производству пороха произошел взрыв, передает zakon.kz.

Обнаружены тела 12 погибших, судьба четырех человек неизвестна, – рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Уточняется, что в момент взрыва в цеху находилась смена из 17 человек.

При включении производственного оборудования заступившей в 8:00 смены произошел хлопок, в результате которого произошло обрушение здания № 402 на площади 150 квадратных метров, – сказал собеседник.

По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

Мощный взрыв на заводе "Эластик" в Рязанской области прогремел рано утром. В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из пороховых цехов.

В настоящее время пожар ликвидирован. Пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!