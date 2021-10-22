Марат Ахметжанов: Коррупция в системе образования имеет прямую угрозу

Инструменты для предотвращения коррупции имеются - спикер.

Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов принял участие в республиканском совещании с участием ректоров высших учебных заведений страны.

Спикер отметил, что инструменты для предотвращения коррупции имеются, нужно лишь ими воспользоваться.

Поэтому наша с вами общая задача – принять все необходимые меры для ее минимизации и искоренения. Наша задача – воспитать и выпустить из вузов достойных граждан нашей страны, ценящих честный труд и оказывающих заботу своей родине, –- подчеркнул Ахметжанов.

В завершении совещания в целях придания нового импульса взаимодействию между организациями образования и антикоррупционной службой, а также повышения качества профилактики подписан совместный Меморандум между Агентством по противодействию коррупции и Министерством образования и науки.

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