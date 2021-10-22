Евсеев сыграет в полуфинале ITF Men25 в Нур-Султане

Денис Евсеев отличился на турнире из серии "фьючерс".

Алматинский теннисист Денис Евсеев вышел в 1/2 финала одиночного разряда международного турнира в столице Казахстана, сообщает zakon.kz.

28-летний спортсмен, который хорошо проводит нынешний сезон в своей карьере, отличился на турнире из серии "фьючерс". Обыграв трех теннисистов на старте соревнований, Денис теперь получил возможность выступить в полуфинале. Его следующим соперником стал 27-летний канадец Филип Пеливо.

Компанию Евсееву в другом полуфинале мог составить темиртауский теннисист Григорий Ломакин. Но он в упорном поединке проиграл опытному Константину Кравчуку из России – 4:6, 6:7.

В решающем матче парного разряда сыграет казахстанец Бейбут Жукаев, который в тандеме с россиянином Андреем Кузнецовым 22 октября выиграл у Джереми Била (Австралия) /Эрика Ваншелбойма (Украина) на отказе этих игроков.

Куандык Шынасилов

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