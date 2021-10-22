Сколько правонарушений в сфере образования зарегистрировано Антикором за три года

За их совершение к уголовной ответственности привлечено 270 лиц.

О правонарушениях в сфере образования рассказал Марат Ахметжанов на республиканском совещании с участием ректоров высших учебных заведений страны.

Согласно данным главы Антикоррупционной службы, за последние три года в сфере образования зарегистрировано более 400 коррупционных правонарушений (2019 год – 161, 2020-й – 181, 9 месяцев 2021 года – 72). За их совершение к уголовной ответственности привлечено 270 лиц.

Среди них есть и вице-министры образования, председатели правлений дочерних организаций министерства, заместители акимов областей, руководители управлений и отделов образования областного и районного уровня, ректоры вузов, директора школ и др.

К примеру, летом этого года вступил в силу обвинительный приговор в отношении бывшего ректора Международного университета информационных технологий Дамира Шыныбекова (8 лет л/с), который вместе с бухгалтером вуза похитил 1,7 млрд, выделенных на стипендии, – сказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

Также он отметил, что сейчас Антикором расследуется дело в отношении руководства Казахского национального женского педагогического университета и других должностных лиц госорганов по факту незаконного отчуждения земельного участка университета.

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