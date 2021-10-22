Названы самые коррумпированные регионы Казахстана в сфере образования

Об этом рассказал Марат Ахметжанов.

Глава Антикоррупционной службы на республиканском совещании с участием ректоров высших учебных заведений страны рассказал о состоянии коррумпированности в вузах республики.

По словам Марата Ахметжанова, больше всего случаев коррупционных сделок в вузах совершается в Атырау – 24%, Нур-Султане – 20%, Шымкенте – 12,5%, Алматы – 12%, Алматинской области – 12%, Мангистауской – 10% и Туркестанской – 9% областях.

Наиболее часто неофициальные платежи отмечались для закрытия сессии – 64% и поступления в вуз – 14%.

В каждом третьем случае инициатива исходила от работников вуза, в остальных случаях – через посредников и третьих лиц.

Чаще всего предлагают суммы от пяти до 200 тыс. тенге.

В остальных случаях – цветы или конфеты. 28% опрошенных ответили, что другого варианта не было, а каждый пятый сообщил, что так удобнее и проще решать вопрос.

В качестве решения данного вопроса агентством предлагается усилить санкции по ст. 247 УК, предусматривающей ответственность за получение незаконного вознаграждения работником негосударственной организации, куда входят и педагоги вузов в рамках разрабатываемой Концепции антикоррупционной политики.

Данная мера позволит перевести этот состав из уголовных проступков в категорию преступления средней тяжести.

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