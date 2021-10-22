Почему суд оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева

Суд объяснил приговор.

В суде Нур-Султана объяснили, почему экс-вице-министров энергетики Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева признали невиновными, передает zakon.kz.

Сегодня, 22 октября, суд оправдал подсудимых по делу о хищениях во время очистки озера Карасу в Щучинско-Боровской курортной зоне. Суд объяснил приговор.

Читайте также: Суд оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева

Органами уголовного преследования Джаксалиев, Садибеков обвинялись в хищении 2,7 млрд тенге, выделенных на проект по очистке и санации озера Карасу. Прокуроры просили для экс-вице-министров от восьми до 10 лет лишения свободы.

Экс-руководителя департамента управления отходами Минэнерго Нурбекова следствие считало соисполнителем хищения. Прокуроры просили для него девять лет лишения свободы.

Директора подрядной организации Дуанбека, учредителя Жумалинова, финансиста Кадирберлина, главного инженера технадзора Жаркенова, специалиста ТОО Гарифоллу обвиняли в пособничестве хищению. Подсудимым прокуратура просила назначить от семи до 10 лет лишения свободы. Но это не касается Гарифоллы – его прокуратура просила освободить от наказания в связи с деятельным раскаянием.

Что установил суд

2 июля 2020 года суд возвратил дело прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Основание – необходимость установления размера ущерба. Дело повторно поступило в суд 9 июня 2021 года и рассмотрено по доказательствам, представленным сторонами обвинения и защиты.

1. Ущерб в размере 2,7 млрд тенге ничем не подтвержден. Экспертизы, якобы установившие размер ущерба, проведены с грубыми нарушениями закона.

При первоначальной экспертизе нарушена методика исследования, использовано оборудование с истекшим сроком эксплуатации.

Эксперт, проводивший исследование, лишен лицензии на судебно-экспертную деятельность за грубое нарушение закона.

Вторая экспертиза проведена частными экспертами, когда дело было возвращено прокурору для устранения нарушений. Тогда как закон строго запрещает собирать дополнительные доказательства вины при возврате дела прокурору. Кроме того, частные эксперты не исследовали строительные объекты, исполнительную и проектно-сметную документацию.

2. Показания подсудимых о выполнении работ по изъятию ила и других работ по проекту подтверждаются бухгалтерскими документами, договорами с подрядными организациями, показаниями работников подрядчиков, заключением специалиста. Доказательств в опровержение этих данных стороной обвинения не представлено.

3. Проект по очистке и санации озера составлен со значительными ошибками. В нем не определено общее количество ила, которое было в озере, допущены ошибки при корректировке проекта в части сметной документации.

4. Следствие не установило механизм хищения денежных средств, на какие счета они перечислены или каким образом были потрачены, где находятся деньги, если они были похищены.

5. Негласные следственные действия, на которые ссылается прокурор, были проведены по другому выделенному делу. Кроме того, они безосновательно проводились в течение длительного времени. Суд признал их недопустимыми доказательствами.

5. Расследование по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями было начато еще в 2016 году. Затем органы следствия сами прекращали дело в этом же году в связи с отсутствием состава преступления.

Более того:

Эксперт Молдахметов провел свою экспертизу во время следствия не сертифицированными приборами и устаревшим программным комплексом. К тому же сам эксперт в конце 2019 года был лишен лицензии.

По заключению экспертизы, назначенной судом, определить, имело ли место хищение или нет при очистке озера, невозможно.Эксперты не смогли достоверно установить объем донных отложений на момент начала работы.

То есть не доказана ни сумма причиненного государству ущерба, ни вина подсудимых, обвиненных на основе недопустимых доказательств.

В соответствии с требованиями закона суд не является органом уголовного преследования и принимает свое решение на основании доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты.

Основываясь на изложенном, суд признал невиновными Джаксалиева, Садибекова, Нурбекова, Дуанбек, Кадирберлина, Жумалинова, Жаркенова, Гарифоллу и оправдал за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения. За оправданными признано право на реабилитацию, – говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также: Дело Садибекова и Джаксалиева – бывшие вице-министры энергетики просят их оправдать

В 2018 году стало известно о том, что два бывших вице-министра энергетики проходят подозреваемыми по делу о хищении денег, которые были выделены на очистку озера Карасу. Обоих чиновников обвинили в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. В 2020 году дело вернули прокурору для устранения нарушений. Слушания были продолжены в июне этого года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!