Практически вся территория республики будет находиться во фронтальной зоне.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 23 октября в Казахстане, передает zakon.kz.

Практически вся территория республики будет находиться во фронтальной зоне, в связи с чем ожидается неустойчивая погода: осадки, туман, гололед, низовая метель, лишь южные, юго-западные регионы будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков, – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, ночью на севере, востоке области – низовая метель, гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью на севере, западе области – гололед, низовая метель.

В Костанайской, Павлодарской областях ожидается ветер 15-23 м/с, на севере Костанайской области – туман.

На западе, севере, в центре Карагандинской области усилится ветер 15-23 м/с, ночью на западе, днем на севере, востоке области – гололед, низовая метель. В западной части и в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на севере области – туман, гололед.

В горных районах и в районе Алакольских озер Алматинской области – ветер 15-20 м/с, ночью и утром на юге и востоке области – туман.

На востоке Актюбинской, ночью на северо-западе Мангистауской, днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром на большей части Атырауской, на севере Кызылординской области – туман. В горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.

В Алматы переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +12+14°С.

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