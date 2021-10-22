Таиланд упростил въезд для туристов

Приложение zakon.kz
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С 1 ноября Таиланд упрощает въезд в страну для туристов из 46 стран.
С 1 ноября Таиланд начнет впускать без карантина привитых граждан 46 стран, сообщает zakon.kz.
В этот список вошли Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Камбоджа, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Малайзия, Норвегия, Польша, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Испания, США и т.д.
Казахстан не вошел в этот список.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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