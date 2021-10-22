Казахстан передаст Кыргызстану военное имущество

Подписание Соглашения создаст правовую основу для разовой передачи Республикой Казахстан военного имущества Кыргызской Республике.

Министерство обороны РК подготовило проект постановления правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона", сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения безопасности и оборонного потенциала Центрально-Азиатского региона казахстанская cторона оказывает кыргызской cтороне военно-техническое содействие в виде безвозмездной передачи военного имущества. Наименования и объемы военного имущества согласовываются по дипломатическим каналам уполномоченными органами cторон в двухмесячный срок после подписания настоящего Соглашения, – говорится в документе.

Какое именно военное имущество Казахстан планирует передать Кыргызстану и на какую сумму, не указывается.

Но отмечается, что кыргызская сторона использует полученное от Казахстана военное имущество исключительно в целях настоящего Соглашения, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников Содружества Независимых Государств.

При этом казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества автомобильным транспортом с территории РК до территории Кыргызской Республики (населенный пункт Кой-Таш), где назначенные уполномоченными органами сторон представители произведут прием-передачу военного имущества с оформлением акта.

Транспортные расходы до населенного пункта Кой-Таш оплачиваются казахстанской стороной.

Реализация Соглашения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных Министерству обороны РК в республиканском бюджете по программе 047 "Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в документе.

Проект Соглашения размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.

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