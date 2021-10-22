Взрыв на пороховом заводе под Рязанью – погибла почти вся смена рабочих

Неизвестной остается судьба одного человека.

В результате взрыва в цехе под Рязанью погибли почти все рабочие утренней смены. В больнице скончался выживший при пожаре, который сильно обгорел и находился в критическом состоянии, передает zakon.kz.

Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что скончался пациент, доставленный санавиацией Центра медицины катастроф в областную клиническую больницу в Рязань. Пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания в поселок Лесной Шиловского района. Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, – сообщили ТАСС в опергруппе.

Неизвестной остается судьба одного человека. 16 человек погибли.

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