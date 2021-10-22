Казахстанская "Ким Кардашьян" восхитила поклонников

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Известная казахстанская певица опубликовала в соцсети несколько фотографий с необычной фотосессии.
Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова восхитила своих поклонников новыми снимками, передает zakon.kz.
Несколько фотографий с необычной фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram.
Реакция фолловеров Садвакасовой не заставила себя ждать.
"Вау!"
"Красиво!"
"Вы прелесть!"
"Очень красиво!"
"Супер! Необычно! Экстравагантно!" – написали восхищенные образом певицы поклонники.
Другие нашли сходство Садвакасовой с американской фотомоделью Ким Кардашьян, а также с российской эстрадной певицей Лолитой Милявской.
"Казахстанская Ким Кардашьян",
"Стала Лолитой", – написали они.
Но среди подписчиков певицы нашлись и те, кому ее необычный образ не понравился.
"Не идет".
"Не очень".
"Все должно быть в меру", – написали недовольные фолловеры.
Ранее на Met Gala 2021 Ким Кардашьян показала самый необычный образ.
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