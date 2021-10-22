Казахстанская "Ким Кардашьян" восхитила поклонников

Известная казахстанская певица опубликовала в соцсети несколько фотографий с необычной фотосессии.

Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова восхитила своих поклонников новыми снимками, передает zakon.kz.

Несколько фотографий с необычной фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Реакция фолловеров Садвакасовой не заставила себя ждать.

"Вау!" "Красиво!" "Вы прелесть!" "Очень красиво!" "Супер! Необычно! Экстравагантно!" – написали восхищенные образом певицы поклонники.

Другие нашли сходство Садвакасовой с американской фотомоделью Ким Кардашьян, а также с российской эстрадной певицей Лолитой Милявской.

"Казахстанская Ким Кардашьян", "Стала Лолитой", – написали они.

Но среди подписчиков певицы нашлись и те, кому ее необычный образ не понравился.

"Не идет". "Не очень". "Все должно быть в меру", – написали недовольные фолловеры.

Ранее на Met Gala 2021 Ким Кардашьян показала самый необычный образ.

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