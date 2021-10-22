СМИ: В Афганистане казнили волейболистку молодежной сборной

Ее обезглавили еще в начале октября, однако произошедшее держалось в секрете.

Члены движения Талибан (организация, запрещенная в Казахстане), захватившего власть в Афганистане, казнили волейболистку Махджабин Хакими, которая выступала за молодежную сборную страны, сообщает zakon.kz.

Как пишет Inside the Games, об убийстве девушки стало известно еще в начале октября, однако произошедшее держалось в секрете. Хакими обезглавили в Кабуле и разместили фотографии в социальных сетях.

Все это время родные убитой молчали, так как были запуганы. Один из тренеров Хакими заявил, что все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе.

Международная федерация волейбола (FIVB) начала расследование в связи с сообщениями о казни Хакими. В организации отметили, что существуют разные версии гибели спортсменки.

Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями в некоторых СМИ о трагической смерти Махджабин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей, – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

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