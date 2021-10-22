Конструкция упала на астанчанку с крыши ЖК – женщина в реанимации

Приложение zakon.kz
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Женщина была экстренно прооперирована.
На астанчанку упала конструкция с крыши жилищного комплекса. Женщина находитcя в реанимации, передает zakon.kz.
В Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана прокомментировали происшествие.
Пациентка с политравмами головного мозга доставлена в многопрофильную городскую больницу № 2. Состояние на момент поступления оценивалось как тяжелое. В срочном порядке женщина была прооперирована и в настоящее время находится в отделении реанимации, – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что врачи проводят все необходимые лечебные мероприятия. Пациентка находится под круглосуточным наблюдением медработников.
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