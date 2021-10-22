В Алматы прошла конференция, посвященная религиозным деятелям – жертвам репрессий

По итогам мероприятия принята резолюция.

В Египетском университете исламской культуры "Нур-Мубарак" прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная религиозным деятелям, ставшим жертвами политических репрессий, сообщает zakon.kz.

Конференция "Қазақстандағы "Дін дүрбелеңі": кеңестік биліктің дінге қарсы репрессиялық шаралары" организована Духовным управлением мусульман Казахстана и Институтом философии, политологии и религиоведения. В ее работе приняли участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, проректор Университета "Нур-Мубарак" Кайрат Курманбаев, директор Института философии, политологии и религии Серик Сейдуманов, доктор философских наук Амангельды Айталы, академики НАН, известные историки Мамбет Койгельдиев, Талас Омарбеков, Дархан Кыдырали, члены рабочей группы по исследованию представителей традиционной религии Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Бахытжан Сатершинов, Рахим Бекназаров, Досай Кенжетай, Юлия Шаповал, а также члены Совета улемов Шамшадин Керим, Мухан Исахан, Тореали Кыдыр и другие.

Спикеры рассказали об истории политических репрессий и репрессивных мерах советской власти против религии. Особый интерес вызвало выступление Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, который отметил, что большинство казахов в то время получали образование в медресе и у ахун-ишанов.

Наши хазраты, ишаны, ахуны и священнослужители были среди тех великих личностей, которые пострадали от политических репрессий, – подчеркнул он. – К сожалению, не все знают о них. В этой связи мы считаем, что создание государственной комиссии указом Президента и создание рабочей группы по изучению и реабилитации репрессированных религиозных деятелей является большой заботой со стороны государства, которое предоставило нам эту возможность. Это означает, что нашим ученым доступны исследования религиозных деятелей. На самом деле все мы знаем, почему советская власть преследовала духовенство. Потому что в то время ишаны и ахуны были выдающимися личностями нации. Они не только открывали мечети и медресе, воспитывали учеников и проповедовали религию. Они воспитали национальных героев.

Также Верховный муфтий отметил, что в советское время было сделано все возможное, чтобы исключить религию из общественной жизни, в этом направлении был разработан идеологический план, и религия была фактически удалена из структуры государства и из частной жизни людей.

В нашей истории были очень тяжелые времена, – подчеркнул спикер. – Наша же цель – извлечь уроки из этих суровых дней и лучше узнать наших героев. Почитание религиозных деятелей – общая задача для всех нас. Нам необходимо собирать устную и письменную информацию о религиозных деятелях нашего народа, находить научные данные и документы в архивах и работать над увековечением их имен. Восстановление исторической справедливости – аманат, возложенный на наши плечи.

Также с докладами выступили доктора исторических наук, академики НАН Мамбет Койгельдиев – "О роли религии и духовенства в освободительном движении", Талас Омарбекова – "Об отношении советской власти к духовенству в 20-30-е годы ХХ века: трагизм и последствия", заведующий отделом религиоведения Института философии, политологии и религиоведения Бакытжан Сатершинов – "Об основных проблемах антирелигиозных политических репрессий в Казахстане", доктор философских наук Амангельды Айталы – "Советский атеизм – идеологическая основа антирелигиозных репрессий", декан факультета теологии МКТУ им. Ясави Досай Кенжетай – "Феномен Сузака: Столкновение ценностей", проректор Актюбинского областного государственного университета имени К. Жубанова Рахим Бекназаров – "Религиозные деятели в истории политических репрессий: по материалам Актюбинской области ".

Кроме того, на конференции прозвучали выступления членов Совета улемов ДУМК Шамшедина Керима, директора Исследовательского центра "Абу Ханифа" при Университете "Нур-Мубарак" – "Репрессии против религиозных деятелей в Южно-Казахстанской области в 1937 году", доктора PhD религиоведения Мухана Исахана – "Религиозная характеристика восстаний против советской власти в 1930-е годы", директора Научно-инновационного центра рукописи и фольклора Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Тореали Кыдыра – "Репрессии против представителей школ ахунов и ишанов и их последствия".

По итогам обсуждения принята резолюция.

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